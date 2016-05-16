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polis müdürleri barda 'göğüs' kavgası yaptı

POLİS MÜDÜRLERİ BARDA 'GÖĞÜS' KAVGASI YAPTI

İngiltere'nin Manchester kentinde, barda kimin göğüslerinin daha çekici olduğu kavgasına girdikleri öne sürülen iki üst düzey polis yetkilisinden biri açığa alındı

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:36
Puan Ver : Polis Müdürleri Barda 'göğüs' Kavgası Yaptı(9/10)6


Telegraph gazetesinin haberine göre, Rebekah Sutcliffe adlı polis yetkilisi, polisin imajını düzeltmek için organize edilen üç günlük bir konferans için kaldıkları otelin barında Sarah Jackson adlı başka bir üst düzey polis yetkilisiyle "gürültülü" bir şekilde kavgaya tutuştu.



Kavgayı kimin başlattığı bilinmiyor. Ancak Mail on Sunday gazetesi, 46 yaşındaki Sutcliffe'in Jackson'la göğüslerini kıyasladığını yazdı.



Sutcliffe hakkında "uygunsuz davranış" nedeniyle soruşturma açılırken, Jackson için işlem yapılmayacağı belirtildi.



Manchester polisi, bu hafta bir intihar saldırısı tatbikatında eylemci kılığındaki kişinin üzerindeki patlayıcıları ateşlemeden önce "Allah-ü Ekber" diye bağırması nedeniyle tepkilere hedef olmuştu.



Teşkilat daha sonra özür yayımladı.








Etiketler: Polis  Müdürleri  Barda    Göğüs    Kavgası  Yaptı    haber

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