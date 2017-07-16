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POLİS MEMURUNU ŞEHİT EDEN ZANLININ DOSYASI KABARIK ÇIKTI


Polis Memurunu Şehit Eden Zanlının Dosyası Kabarık Çıktı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Polis Memurunu Şehit Eden Zanlının Dosyası Kabarık Çıktı(8/10)4

Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru battal Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisi şehit eden sabıkalı Hikmet Sağır'ın, aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçunun bulunduğu ve daha önce 11 kez yakalamasına rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Tuzla'da hırsızlarla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ı daha önce 11 kez yakalaması ve aralarında yağma, gasp, hırsızlık gibi bir çok suçu bulunan sabıkalı Hikmet Sağır'ın vurduğu ortaya çıktı. Asayiş Bürosu ekiplerince sorgulanan Hikmet Sağır'ın şüphe üzerine kimlik sorgusu için Tuzla'da durdurulduğu bir anda arkasını dönerek kaçmaya başladığını, peşinden koşan polislere ateş ettiği ve polis memuru Battal Yıldız'ı vurduğu öğrenildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan polis memuru 31 yaşındaki Battal Yıldız'ın, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Evli ve 2 çocuk babası Battal Yıldız'ın, şehit haberi Akşehir'in eskiden köy statüsünde olan Adsız Mahallesi'nde oturanÿanne- babasına evine emniyet güçleri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin babası Haceli Yıldız ve annesi Kezban Yıldız'ın İstanbul'a gittiği belirtildi. Şehidin eşi Emine Yıldız ve çocuklarının ise İstanbul'da oturdukları kaydedildi. Şehit haberinin ardından baba evine Türk bayrağı asılırken, belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. ŞehitBattal Yıldız'ın, 5 gün önce Akşehir'e gelerek halasının oğlunun düğününe katıldığı bildirildi.

Şehit Yıldız'ın, yarın memleketi Akşehir İlçesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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