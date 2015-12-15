

Nusaybin'de terör operasyonunda şehit düşen polis memuru Mesut Demirkan'ın cenazesinin memleketi Çorum'a getirilmesi sırasında şehidin ailesine araçta eşlik eden polis memuru Ayşe Çalışkan'ın, şehidin çocuklarıyla çektirdiği fotoğraf ve o an yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesinde anlattığı yazı yürekleri dağladı.







Kendisi de iki çocuk annesi olan polis memuru Çalışkan, “Kaan sürekli ‘baba' diye bahsettikçe anne ağlamak istiyordu. Öndeki babasının tabutunu görmesin diye sürekli saklambaç oynuyorduk” dedi.







‘BEN DE YAŞAMAK İSTEDİM'







O gün yaşadıklarını anlatan polis Çalışkan, şehit Demirkan'ın cenazesinin memleketine getirilmesi sırasında şehidin çocukları 8 yaşındaki Rabia ve 4 yaşındaki Kaan'ın yanında olduğunu ve o gün onların ellerini bir an olsun bırakmadığını belirterek, “Ben o gün görevli değildim. Kendi isteğimle görevli olarak gittim. Ben de iki çocuk annesiyim. O gün ‘ben olsaydım ne yapardım?' diye düşündüm. Kaan ve Rabia'nın ellerini hiç bırakmadım. Onların yaşadıklarını ben de yaşamak istedim” diye konuştu.







KAAN'LA OYUN OYNADIK







Minibüste Kaan'ın önlerinde babasının tabutunu taşıyan aracı görmemesi için çabaladığına anlatan Çalışkan, Kaan'ı çeşitli oyunlarla oyalamak istediğini belirtti.







Küçük Kaan'ın yol süresince sürekli babasını sorduğuna değinen Çorum Emniyet Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bürosu'nda görevli polis memuru Ayşe Çalışkan, şöyle devam etti: “Her çocuğun kahramanı babasıdır. Kaan için de öyleydi. ‘Benim babam da bizi böyle gezdirirdi, hepsini geçiyordu' diyordu. ‘Babam bizi buraya getirmişti' gibi sözler söylüyordu. Kaan sürekli ‘baba' diye bahsettikçe anne ağlamak istiyordu. Öndeki babasının tabutunu görmesin diye sürekli saklambaç oynuyorduk. Çocuklar için de herkes için kötü bir yola gitmek uzun sürer. Ben onlar için bu yol uzun sürsün istemedim, çok hissetsinler istemedim, onun için çabaladım. Onlar bir ömür boyu bu acıyı hissedecekler, elimizden geldiğince onların yanında olabiliriz.”







Paylaşımdan sonra kendisine çok sayıda kişiden telefon ve mesaj geldiğini aktaran Çalışkan, şehit ve kaymakam eşleri ile meslektaşları tarafından arandığını belirterek, yanlarında başka insanların var olmasından dolayı yüreklendiklerini sözlerine ekledi.