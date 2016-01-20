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POLİS MEMURU BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI


POLİS MEMURU BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI
Tarih : 20 Ocak 2016, 13:21
Puan Ver : Polis Memuru Boşanmak İsteyen Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı(8/10)12


Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edebiyat öğretmenliği mezunu olan ve atanamayan Serap Çınar, 5 yıldır evli olduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Çınar'a, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Dün öğleden sonra mahkemeden gelen tebligatı alan Ali Çınar, gece evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Çınar, sakinleşmek için banyoya girdi ve kapıyı arkadan kilitledi.



OĞLUYLA KOMŞUSUNUN EVİNE GİTTİ



Eşinin kendisine zarar vermesinden korkan Serap Çınar, üst komşusunun dairesine giderek yardım istedi. Komşularının çabasıyla banyodan çıkan Ali Çınar, boşanma davasını hazmedemediğini ve eşiyle barışmak istediğini söyledi.



Bunun üzerine Ali Çınar, yeniden konuşmak için üst komşusunun evindeki eşinin yanında gitti. Serap Çınar'ın kararında ısrarcı olması nedeniyle sinirlenen Ali Çınar, yanında getirdiği beylik tabancasıyla oğlu 4 yaşındaki Rüzgar ve komşularının gözleri önünde 3 el ateş etti. Çeşitli yerlerinde vurulan Serap Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra aynı silahı şakağına dayayan polis memuru, bir kez daha tetiğe bastı.



YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI



Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Serap Çınar'ın öldüğünü belirlerken, Ali Çınar ilk müdahaleden sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Çınar, acil servisteki müdahaleden sonra yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serap Çınar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Gazetecilere açıklama yapan Serap Çınar'ın kardeşi Murat Aktaş, eniştesinin bir süredir 22 yaşındaki E.Y ile birlikte olduğunu iddia etti. Aktaş, aldatıldığını öğrenen ablasının bu nedenle boşanma davası açtığını kaydetti.










Etiketler: Polis  Memuru  Boşanmak  İsteyen  Eşini  Öldürdü  İntihara  Kalkıştı    haber

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