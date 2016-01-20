

Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edebiyat öğretmenliği mezunu olan ve atanamayan Serap Çınar, 5 yıldır evli olduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Çınar'a, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Dün öğleden sonra mahkemeden gelen tebligatı alan Ali Çınar, gece evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Çınar, sakinleşmek için banyoya girdi ve kapıyı arkadan kilitledi.



OĞLUYLA KOMŞUSUNUN EVİNE GİTTİ







Eşinin kendisine zarar vermesinden korkan Serap Çınar, üst komşusunun dairesine giderek yardım istedi. Komşularının çabasıyla banyodan çıkan Ali Çınar, boşanma davasını hazmedemediğini ve eşiyle barışmak istediğini söyledi.







Bunun üzerine Ali Çınar, yeniden konuşmak için üst komşusunun evindeki eşinin yanında gitti. Serap Çınar'ın kararında ısrarcı olması nedeniyle sinirlenen Ali Çınar, yanında getirdiği beylik tabancasıyla oğlu 4 yaşındaki Rüzgar ve komşularının gözleri önünde 3 el ateş etti. Çeşitli yerlerinde vurulan Serap Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra aynı silahı şakağına dayayan polis memuru, bir kez daha tetiğe bastı.







YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI







Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Serap Çınar'ın öldüğünü belirlerken, Ali Çınar ilk müdahaleden sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Çınar, acil servisteki müdahaleden sonra yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serap Çınar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.







Gazetecilere açıklama yapan Serap Çınar'ın kardeşi Murat Aktaş, eniştesinin bir süredir 22 yaşındaki E.Y ile birlikte olduğunu iddia etti. Aktaş, aldatıldığını öğrenen ablasının bu nedenle boşanma davası açtığını kaydetti.