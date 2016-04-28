

Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu adaylar arasından özel harekat branşlı 4 bin polis memuru adayı alımı için yapılan sınavın sonuçlarını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılırken, asıl kazanan adaylardan POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adayların çağrılacağı belirtildi.