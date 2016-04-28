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polis memuru alım sonuçları açıklandı

POLİS MEMURU ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu adaylar arasından özel harekat branşlı 4 bin polis memuru adayı alımı için yapılan sınavın sonuçlarını açıkladı

Tarih : 28 Nisan 2016, 09:23
Puan Ver : Polis Memuru Alım Sonuçları Açıklandı(7/10)5


Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversite mezunu adaylar arasından özel harekat branşlı 4 bin polis memuru adayı alımı için yapılan sınavın sonuçlarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Açıklanan sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılırken, asıl kazanan adaylardan POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine puan sırasına göre yedek adayların çağrılacağı belirtildi.








Etiketler: Polis  Memuru  Alım  Sonuçları  Açıklandı    haber

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