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polis mayına bastı: 2 yaralı

POLİS MAYINA BASTI: 2 YARALI

Giresun'un Dereli İlçesi'nde devriye görevini yapan polis aracına, teröristler tarafından ağaçlıklı alandan ateş açıldı. Saldırıda yaralan polis memuru Suat Elidar, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 11:38
Puan Ver : Polis Mayına Bastı: 2 Yaralı(7/10)7


Olay dün saat 23.00 sıralarında ilçe otobüs termanalı yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan polis aracına, ağaçlıklı alandan teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateş sırasında polis memuru Suat

Elidar yaralandı. Teröristler ormanlık alana kaçarken, yaralanan polis memuru Elidar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Suat Elidar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra ilçede alarma geçen polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturdu. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Giresun Dereli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerinde arama tarama faaliyetleri yapan 1 özel harekat polisi mayına bastı. 1 özel harekat polisi ise patlayan mayının şiddetiyle hafif şekilde yaralandı








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