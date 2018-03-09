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Polis kovalamacası kötü bitti: 1'i polis, 2 yaralı

POLİS KOVALAMACASI KÖTÜ BİTTİ: 1'İ POLİS, 2 YARALI

İstanbul'da gece saatlerinde, dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrası bir polis ve bir şüpheli yaralandı.

Tarih : 09 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Polis Kovalamacası Kötü Bitti: 1'i Polis, 2 Yaralı(5/10)1

Sancaktepe'de gece saatlerinde, dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Maltepe Sahil Yolu'nda son buldu. Polisin ateş açtığı otomobilde bulunan bir kişi omzundan yaralandı. Kovalamaca sırasında kaza yapan ekip otosunda bulunan bir polis memuru da hafif yaraladı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

Sancaktepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ümraniye, Tepe Üstü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ters yönde giren otomobil Maltepe İstikametine yöneldi.

POLİS EKİBİ KAZA YAPTI

Kadıköy'e giren otomobili takip eden polis ekiplerinden biri Ethem Efendi Caddesi'nde kaza yaptı. 3 lastiği birden patlayan araçta bulunan polis memurlarından biri hafif yaralandı.

POLİS ATEŞ AÇARAK DURDURABİLDİ

Polisin dur ihtarlarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden otomobile polisler tarafından ateş açıldı. 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu şüphelilerden biri omzundan yaralandı. Bir süre Sahil Yolu'nda ters istikamette giden otomobilin lastikleri patlatılarak durdurulabildi.

ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Lastiklerinin patlamasına rağmen bir süre daha kaçan otomobil kısa süre sonra durdu. Araçta bulunan 2 'si kadın 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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