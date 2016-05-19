

BAYRAMPAŞA'da kavga ihbarına giden sivil polis bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan polis saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.







Olay saat 03.00 sıralarında Yeniçeri Sokak içerisinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan bir restorandan çıkan iki kişi kapı önünde tartışmaya başladı. Bıçakların çekilmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sivil polis memuru kavgayı ayırmak istedi. Elinde bıçak olan saldırganın hedefi olan polis, silahına sarılarak kendisini korumak istedi. Bıçaklı saldırının hedefi olan polis saldırganı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokak emniyet şeridi ile kapatılırken, olay yeri inceleme polisleri çevrede delil topladı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı saldırgan tedavi için İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, kavgaya karışan bir kişide gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.