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POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ÖNCE BİBER GAZI SIKTI, SONRA SU DÖKÜP YARDIM ETTİ


Polis Kavgayı Ayırmak İçin Önce Biber Gazı Sıktı, Sonra Su Döküp Yardım Etti
Tarih : 09 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Polis Kavgayı Ayırmak İçin Önce Biber Gazı Sıktı, Sonra Su Döküp Yardım Etti(7/10)3

Erzurum'da yol kavgasını ayırmaya çalışan polis, taraflara önce biber gazı sıktı, sonra su dökerek yardımcı oldu.

POLİS KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ÖNCE BİBER GAZI SIKTI, SONRA SU DÖKTÜ

Erzurum'da yol verme yüzünden bir sürücü ile yaya arasında çıkan arbedeyi ayırmak için polis biber gazı kullandı. Birbirlerine tekme tokat giren iki kişi biber gazının etkisiyle ayrıldı. Sürücü kendi aracına, yaya ise polis otosuna binerek gözlerini ovuşturmaya başladı. Polis biber gazı sıktığı gençlerin rahatlaması için bu kez pet şişe su dökerek yüzlerini yıkamalarını sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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