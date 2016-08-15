POLİS KARAKOLUNA SİLAHI SALDIRI
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler Uluyol Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı ve otomatik silahlarla saldırdı.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler Uluyol Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı ve otomatik silahlarla saldırdı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada can kaybı olmadı.
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