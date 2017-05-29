

Afganistan, bir ay içinde ikinci kez terör örgütü Taliban'la bağlantılı bir polisin saldırısına sahne oldu.







Saldırı bu kez Zabul vilayetinde gerçekleşti. Şinkey ilçesindeki karakolda görev yapan bir polis, altı meslektaşını karakolda öldürdü.







Resmi açıklamaya göre, katliam yapan polis karakoldaki silahları alarak kaçtı.







Ülkede birkaç hafta önce de benzer bir saldırı yaşanmıştı. Bir polis, Nangarhar vilayetinde beş meslektaşını öldürmüştü.







Henüz bir açıklama yapmayan terör örgütü Taliban, son günlerde saldırılarını artırdı. Kutsal Ramazan ayının ilk günü bomba yüklü bir aracı kullanan intihar saldırganı, ülkenin doğusunda yer alan Host şehrindeki bir futbol sahasının yanına araçla yanaştı. Aracın infilak etmesiyle en az 14 kişi öldü.







kaynak:milliyet