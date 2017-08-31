İstanbul Narkotik Şube ekipleri, kendilerine lüks teknelerle Ege Adaları'nı gezmeye giden zengin genç süsü vererek uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi çökertti. Balat sahiline demirleyen yata düzenlenen operasyonda, 3 milyon dolar değerinde 280 kilogram, esrardan 20 kat daha tehlikeli uyuşturucu olan Skunk ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise bir uyuşturucu kaçakçısı 48 kilo 500 gram eroinle yakalandı.

İHBAR GELDİ, TAKİP BAŞLADI

Arnavutluk'ta üretilen yüklü miktarda uyuşturucunun lüks yatla Yunanistan üzerinden İstanbul'a getirileceği bilgisi alındı. Takip başlatıldı.

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Uyuşturucunun Yunanistan'dan getirileceği tarih belirlendi. Yat Fatih Balat sahiline demirledi. Yatın olduğu yere bir otomobil yaklaştı.Yatan uyuşturucular çıkartılarak otomobile yüklendiği sırada operasyon başlatıldı.

280 KİLO SHUNK ELE GEÇİRİLDİ

Arnavutluk vatandaşı E.T, M.K ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yatta ve otomobilde yapılan aramada genetiği değiştirilerek güçlendirilmiş esrar olan 280 kilogram Skunk ele geçti.

KENDİLERİNE ZENGİN GENÇ SÜSÜ VERMİŞLER

3 milyon Dolar değerindeki uyuşturucu operasyonunda yakalananların geçmişte uyuşturucudan kayıtları olduğu belirlendi. Kaçakçıların kendilerine Yunan Adalarını gezen zengin gençler olarak gösterip yatlarla kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Yata ve otomobile de el konuldu.

Öte yandan Narkotik ekipleri, Sultanbeyli'de durudurulan bir araçta yapılan aramada 1 milyon dolar değerinde 48 kilo 500 gram eroin ele geçti. Bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada