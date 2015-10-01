Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Hamile eşini korumak isteyen polis, "bıçaklı saldırganı" vurdu Afşin ilçesinde hamile eşiyle yürüyen polis, "kendilerine bıçakla saldırmak isteyen" kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde polis memuru 30 yaşındaki İbrahim Tahiroğlu, hamile eşiyle yolda yürürken elinde bıçakla önlerini kesen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 32 yaşındaki Rauf Kayran'ı tabancasıyla vurup öldürdü.







Olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami önünde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Rauf Kayran, elindeki bıçakla 8 aylık hamile olan ve adı öğrenilemeyen eşiyle yürüyen Afşin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Tahiroğlu'nun önünü kesti.