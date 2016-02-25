

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki çatışmada hayatını kaybeden Erdal Şahin'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. HDP Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Selma Irmak ve HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık, cenazeyi almak için hastaneye gitti.







POLİS, SLOGAN ATTIRMADI



Cenazenin konvoy halinde götürülmesine izin vermeyen polis ekipleri, ayrıca hiçbir pankart ve sloganın atılmaması yönünde ise kalabalığı uyardı. Ancak konvoyun Hakkari Emniyet Müdürlüğü önünde geçişi sırada HDP anons aracının üzerinde bulunanların pankart açıp slogan atmaları üzerine polis müdahale etti.







KALABALIĞA MÜDAHALE EDİLDİ



Ardından cenaze konvoyu ilerleyişini sürdürürken, Keklikpınar Mahallesi yakınlarında konvoya ikinci defa gaz bombası ile müdahale edildi. Bu sırada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 80 yaşındaki bir kadın ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Cenaze Sümbül Mahallesi'nde HDP milletvekillerinin katılımı ile toprağa veriliyor