Samsun'da çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Ölen kardeşlerin gözaltındaki babası da polis nezaretinde cenazeye katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Terme Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada ölen Göktuğbey ve kardeşi Alptuğbey Tekcan'ın cenazeleri, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rıdvan Bey Camisi'ne getirildi.

ŞÜPHELİ BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İki kardeşin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güvenlik güçlerine teslim olan olayın şüphelilerinden Tekcan kardeşlerin babası Turan Tekcan da polis nezaretinde cenaze namazına katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Tekcan, cenaze namazına kadar tabutların yanına getirilen sandalyede oturdu.

ÖNCEKİ GECE MEYDANA GELEN OLAYDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Olayda ölen Murat Aşar'ın cenazesinin ise ikindi vakti kılınacak namazın ardından Göğceli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Terme Caddesi'nde önceki gece aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada