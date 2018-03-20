Beylikdüzü'nde 2,5 ay önce bir polis akşam saatlerinde evine yürüyen genç kızı eve bırakma bahanesiyle araca alıp tecavüz etti. Tecavüzcü polis tutuklanırken yardım eden arkadaşı için de 11 yıl hapis istendi.

Beylikdüzü'nde 2,5 ay önce akşam saatlerinde evine yürüyen genç kızı araçla yanaşan iki polis, eve bırakmak için otomobile aldı. Araca binen genç kıza bir polis ilk önce "Evden şarj aletimi alacağım istersen gel" teklifinde bulundu.

Ardından teklife itiraz eden kıza, "Ağabey ben artık dayanamıyorum" diyerek tecavüz etti. Bu sırada olaya şahit olan polis arkadaşı ise müdahale etmedi. Tecavüz eden polis memuru "Rızasıyla birlikte olduk" derken polis arkadaşı ise "Ben hiç arkamı dönmedim. bakmadım" dedi. Savcılık tecavüzcü polise 18 yıl, yardım eden arkadaşına ise 11 yıl hapis istedi.

POLİS, YOLDAKİ KADINI EVİNE BIRAKMAK İSTEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay Beylikdüzü'nde 6 Ocak'ta meydana geldi. P.T. isimli kadın 5 Ocak saat 16.00'da Beylikdüzü'nden Taksim'e gezmeye gitti. Taksim'den 00.00'da Beylikdüzü'nde dönen P.T. otobüs durağından taksiden indi ve evine gitmek üzere cadde üzerinde ilerledi. S.E ve R.Y.'nin içerisinde bulunduğu ekip arabası P.T.'nin yanından geçti ve 'U' dönüşü yaparak durdu. Aracı kullanan S.E., P.T.'ye 'Gideceğin yere kadar götürelim' dedi.

POLİS, "EVDEN ŞARJIMI ALACAĞIM, İSTERSEN GEL" DEDİ

Ancak P.T. ise 'Hayır yürüyerek, gidebilirim' dedi. S.E. tekrar 'Bir şey olmaz biz seni gideceğin yere bırakabiliriz' şeklinde ısrarı üzerine P.T. de ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. S.E., P.T.'ye ileride evinin olduğunu, oradan şarj kablosunu aldıktan sonra kendisini bırakacağını söyledi. Eve gelen S.E., P.T.'ye ' Evden şarjımı alıp geleceğim istersen sen de benimle gel' dedi.

POLİS ARKADAŞINA "BEN ARTIK DAYANAMIYORUM" DEDİ

Bunun üzerine P.T. 'Hayır arabada beklerim' dedi. S.E. şarj kablosunu alarak geldi. S.E. araçla hareket etti ve bir süre sonra ıssız bir yerde durdu. S.E. arkadaşı R.Y.'ye 'Ben artık dayanamıyorum ağabey' diyerek aracın ön tarafından inip P.T.'nin yanına geldi.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

S.E. burada zorla P.T. ile birlikte oldu. S.E., araçtan inen P.T.'ye 'Tekrar görüşelim' dedi. P.T. ise 'Hayır kesinlikle öyle bir şey olamaz' dedi.

GENÇ KIZ, KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Aracın oradan ayrılmasını ardından P.T., 155'i aradı ve gece 02.55'de ihbarda bulundu. P.T. ardından şikayet için S.E ve R.Y.'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gitmedi, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti.

"POLİSLERDEN BİR KÖTÜLÜK GELECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

28 yaşındaki P.T. ifadesinde S.E.'yi öncesinde tanımadığını, telefon görüşmesi olmadığını ilk defa olay nedeniyle karşılaştıklarını ve her iki şüphelilerden de şikayetçi olduğunu belirtti. P.T. "R.Y.'den yardım istemedim. Çünkü yardım edeceğini düşünmedim. İkisi de silahlı kişilerdi. Polis arabasından ve polisten kimsenin şüphelenmeyeceğini düşündüm. Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli panik ve korku içerisindeyim" diyerek şikayetçi oldu.

"MİNİ ETEK GİYMİŞTİ ARABAYA ALDIM, RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK"

S.E. ifadesinde olay günü arkadaşı R.Y. ile Beylikdüzü Caddesi üzerinde olduklarını belirterek, "Olay günü yaklaşık 3-4 aydır ismini bilmesem de yüz yüze ve telefonla görüştüğü müştekinin yanında durdum. Beni tanıyacağını düşünerek 'Ne yapıyorsun, nasılsın?' diye sordum. P.T. de 'İyiyim sen nasılsın' diye cevap verdi. Havanın karanlık olması ve mini etek giymiş olmasından dolayı 'Nereye gidiyorsan bırakalım' dedim. Araçta sohbet ettik. P.T'ye 'Yanına geleyim mi?' diye sordum. O da 'Gel' dedi. Arka koltuğa yanına oturdum. Aramızda bir etkileşim oldu. P.T. ile rızasıyla ilişkiye girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

ARAÇTAKİ DİĞER POLİS: OLAY ANI ARKAMI DÖNMEDİM

Diğer şüpheli R.Y. de "Olay günü ben hiç arkamı dönmedim. S.E. ile P.T.'nin ilişkisini görmedim. Bu olay yaşandığı esnada utandım, telefonuma baktım. 10 dakika sonra S.E. araçtan inerek şoför koltuğuna oturdu.Sonra P.T.'yi belediye durağının orada bıraktık. Bu olaydan kimseye bahsetmedim.

Olay esnasında bir zorlama olmadı, P.T. alkollü tavır sergilemedi. P.T.'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey diyemedim" diye ifade verdi.

TECAVÜZCÜYE 18 YIL, POLİS ARKADAŞINA 11 YIL HAPİS İSTEMİ

İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: haberinburada