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polis fethullah gülen'in odasına girdi

POLİS FETHULLAH GÜLEN'İN ODASINA GİRDİ

Darbe girişimi soruşturmasında FETÖ'nün İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne baskın düzenlendi. Polis, Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu sıralarda kullandığı odayı da aradı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:26
Puan Ver : Polis Fethullah Gülen'in Odasına Girdi(5/10)2


İzmir polisi, darbeye kalkışan FETÖ'nün eğitim kurumlarına girdi. Baskında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Grubun ünlü Yamanlar Koleji'ne baskın yapan polis, Fethullah Gülen'in kaldığı odayı da görüntüledi. Askeri lise sınav sorularının dagıtıldığı Yamanlar Koleji'nde, liseyi kazanan ögrencilere biat töreni yaptırıldığı ögrenildi.








Etiketler: Polis  Fethullah  Gülen  İn  Odasına  Girdi    haber

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