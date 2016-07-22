POLİS FETHULLAH GÜLEN'İN ODASINA GİRDİ
Darbe girişimi soruşturmasında FETÖ'nün İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne baskın düzenlendi. Polis, Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu sıralarda kullandığı odayı da aradı.
İzmir polisi, darbeye kalkışan FETÖ'nün eğitim kurumlarına girdi. Baskında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Grubun ünlü Yamanlar Koleji'ne baskın yapan polis, Fethullah Gülen'in kaldığı odayı da görüntüledi. Askeri lise sınav sorularının dagıtıldığı Yamanlar Koleji'nde, liseyi kazanan ögrencilere biat töreni yaptırıldığı ögrenildi.
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