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POLİS EVİ BASTI, SAHTE PARALAR HAVADA UÇUŞTU


POLİS EVİ BASTI, SAHTE PARALAR HAVADA UÇUŞTU
Tarih : 08 Ocak 2016, 14:19
Puan Ver : Polis Evi Bastı, Sahte Paralar Havada Uçuştu(10/10)8


Mali polis, 2 kişinin sahte para karşılığında cep telefonu aldıkları bilgisine ulaştı. Şahısların oturduğu ikameti tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Merkez Nilüfer ilçesindeki kiralık rezidansta oturan evli çift, kapıyı polise açmadı. Bunun üzerine kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler içeri girdi. Bu sırada S.M.A. ve E.Y.A., 7 bin lira ve 600 dolar sahte parayı poşetle bir alt kattaki balkona atmak istedi. Poşetin açılmasıyla paraların bir kısmı yola savruldu.








Etiketler: Polis  Evi  Bastı  Sahte  Paralar  Havada  Uçuştu    haber

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