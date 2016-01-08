POLİS EVİ BASTI, SAHTE PARALAR HAVADA UÇUŞTU
Mali polis, 2 kişinin sahte para karşılığında cep telefonu aldıkları bilgisine ulaştı. Şahısların oturduğu ikameti tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Merkez Nilüfer ilçesindeki kiralık rezidansta oturan evli çift, kapıyı polise açmadı. Bunun üzerine kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler içeri girdi. Bu sırada S.M.A. ve E.Y.A., 7 bin lira ve 600 dolar sahte parayı poşetle bir alt kattaki balkona atmak istedi. Poşetin açılmasıyla paraların bir kısmı yola savruldu.
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