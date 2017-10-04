POLİS DEHŞETİ KAMERADA! YERDE YATAN GENÇ KADINI ACIMASIZCA TEKMELEYİP JOPLADI
Antalya'da bir polis memurunun, genç bir kadını henüz belirlenemeyen nedenle defalarca jopla dövmesi, tekmelerle darp etmesi bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kadın aldığı sert darbeler nedeniyle acılar içinde bağırırken, olaydan sonra 2 polis memuru açığa alındı.
BİRİ ACIMASIZCA DÖVDÜ, DİĞERİ İZLEDİ
Alanya'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle bir polis memuru tarafından feci şekilde dövüldü. Polis memuru, elindeki jopla kadına defalarca vururken, hemen yanında bulunan diğer polis memurunun olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Genç kadın, jop ve tekme darbeleriyle acılar içinde bağırdı. Tüm yaşananlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.
İKİ POLİS DE AÇIĞA ALINDI
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; olayın ardından kimlikleri tespit edilen iki polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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