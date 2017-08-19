POLİS, CANER'İN ARACINI DURDURUP ARAMA YAPTI!
Evlilik programlarında ünlenen Caner Toygar, İstanbul'da düzenlenen huzur uygulamasına takıldı. Polis, Caner'in aracında arama yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Yeditepe'de Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Havadan, karadan 5 bin polisin katıldığı uygulamaya evlilik programlarından tanınan ünlü isim Caner Toygar da takıldı.
EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ
İstanbul Polisi, 5 bin polis ile 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe'de Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Suça ve suçlulara karşı düzenlenen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönetti. Belirli noktalarda konuşlanan ekipler, araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yapıp Genel Bilgi Toplama sorgulaması yaptı.
CANER'İN ARACI ARANDI
Öte yandan Şişli'de gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçtan evlilik programlarından bilinen ünlü isim Caner Toygar da uygulamaya takıldı. Toygar'ın aracında arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan polisin arama anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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