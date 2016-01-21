İstanbul'da bir milyon dolarlık evini 500 bin dolara sattırıp parayla birlikte Şanlıurfa'ya çağırdıkları kadını dolandırmak isteyen iki kişi, güvenlik görevlisinin dikkati sonucu yakayı ele verdi.



İstanbul'da Liz Leventer (37) ve babası Moşe Leventer'i (65) arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan şahıslar, baba ve kızını dolandırmak istedi. İlk önce elden yaklaşık 120 bin dolar para alan dolandırıcılar, bununla da yetinmeyerek 1 milyon dolar değerindeki evi 500 bin dolara sattırdı. Daha sonra Liz Leventer'in kredi kartı numarasını alan dolandırıcılar, uçak bileti alarak kadını parayla birlikte Şanlıurfa'ya getirtti. Dolandırıcılar para dolu çantayla kadını Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü önüne yönlendirdi.



GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ



Üniversite önünde bir kadının cep telefonuyla birileriyle konuştuğunu fark eden güvenlik görevlileri, kadının dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca yanına giderek polisi aramasını istedi. Genç kadının telefonda konuştuğu dolandırıcılar, olayı fark edince oradan hemen uzaklaşmasını istedi. Liz Leventer üniversite önünden uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine giden sivil polisler, kadını sorgulayınca elindeki parayı birilerine vermek için getirdiğini öğrendi.



İNSANLARI UYARMAYI İHMAL ETMEDİ



Dolandırıcıların ağına düşenleri de uyaran Leventer, "Çok uyanık olmaları gerekiyor ama o anda sizi öyle bir hipnotize ediyorlar ki sizi bağlıyorlar. Ben bu hatayı yapacak insan değildim. Be adım atarken dikkatli atarım. Benim babam da yetişkin biridir, 65 yaşındadır. Ticaretle uğraşmış biridir. Bu olaylara kanmamamız gerekirdi ama bizi ele geçirdiler” dedi.







Polis tarafından gözaltına alınan Selahattin Akmeşe ve Hasan Yakan adlı dolandırıcılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Liv Leventer ise emniyette parası teslim edildikten sonra İstanbul'a gönderildi.







Yaşanan olay nedeniyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek bilgi aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.