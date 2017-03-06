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polis aracına taşla saldırdı, kafa atarak camını kırdı...

POLİS ARACINA TAŞLA SALDIRDI, KAFA ATARAK CAMINI KIRDI...

Zonguldak'ta bir genç kimlik soran polisin arabasını taşladı kayalıklarda yakalandı, bindirilmek istendiği başka bir polis arabasına da kafa atarak camını kırdı.

Tarih : 06 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Polis Aracına Taşla Saldırdı, Kafa Atarak Camını Kırdı...(7/10)9


Zonguldak'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle polise ihbar edilen 24 yaşındaki Gökhan M., polis aracına taşla saldırdıktan sonra kaçtı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan Gökhan M., başka bir polis aracının arka camını da kafa atarak kırdı.



Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında gürültü yaptığı iddiasıyla polise ihbar edilen Gökhan M., gelen polis aracına taş atarak kaçtı. Polis aracının ön camı gelen taştan zarar gördü. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan Gökhan M., kelepçelenerek başka bir polis aracına bindirilmek istendi. Direnen genç, kafa atarak aracın arka camını kırdı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi.



 



kaynak:milliyet








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