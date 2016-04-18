O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

polis aracına saldırı: 1 PKK'lı öldürüldü

POLİS ARACINA SALDIRI: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Adana'da Terörle Mücadele ekibinin zırhlı aracına silahlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist ile polisler arasında çatışma çıktı.

Tarih : 18 Nisan 2016, 11:22
Puan Ver : Polis Aracına Saldırı: 1 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)9


Adana'da Terörle Mücadele ekibinin zırhlı aracına silahlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist ile polisler arasında çatışma çıktı.

 



Çatışmada teröristlerden 1'i ölü ele geçerken, kaçan PKK'lılar aranıyor.



Olay, sabaha karşı PKK yandaşların sık sık korsan gösteri düzenlediği merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen TEM Şube ekibinin zırhlı aracına 3 PKK'lı terörist tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist ölü ele geçirilirken,








Etiketler: Polis  Aracına  Saldırı  1  Pkk    Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER