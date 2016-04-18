POLİS ARACINA SALDIRI: 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Adana'da Terörle Mücadele ekibinin zırhlı aracına silahlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist ile polisler arasında çatışma çıktı.
Adana'da Terörle Mücadele ekibinin zırhlı aracına silahlı saldırıda bulunan 3 PKK'lı terörist ile polisler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada teröristlerden 1'i ölü ele geçerken, kaçan PKK'lılar aranıyor.
Olay, sabaha karşı PKK yandaşların sık sık korsan gösteri düzenlediği merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen TEM Şube ekibinin zırhlı aracına 3 PKK'lı terörist tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist ölü ele geçirilirken,
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