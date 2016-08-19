

Kaza, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Mevlit Alan yönetimindeki 16 LD 756 plakalı otomobil ile özel hareket polislerini taşıyan, akrep diye tabir edilen araç çarpıştı. Kazada ters dönen akrepteki 3 polis yaralandı.







Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan polislerden Malatya doğumlu Seracettin Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan diğer 2 polisin sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.