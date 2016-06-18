POLİS ARABASINA YUVA YAPAN KUMRU
Hamile bir kumru, polis arabasına yuva yapınca polis memurları onu rahat ettirebilmek için seferber oldu.
Ohio'da devriye arabalarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını gören polisler, kumruyu oradan kaldırmak yerine onu korumak için başına şemsiye koydular ve hatta onu beslemek için solucan buldular.Aralarında Gerty dedikleri hamile kumruyu kimse rahatsız etmesin diye park alanına şerit çeken polis memurları "Bütün hayatlar bizim için kıymetli, insan ya da hayvan farketmez." diye konuştu
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