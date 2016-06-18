O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

polis arabasına yuva yapan kumru

POLİS ARABASINA YUVA YAPAN KUMRU

Hamile bir kumru, polis arabasına yuva yapınca polis memurları onu rahat ettirebilmek için seferber oldu.

Tarih : 18 Haziran 2016, 11:52
Puan Ver : Polis Arabasına Yuva Yapan Kumru(7/10)7


Ohio'da devriye arabalarının üzerine bir kumrunun yuva yaptığını gören polisler, kumruyu oradan kaldırmak yerine onu korumak için başına şemsiye koydular ve hatta onu beslemek için solucan buldular.Aralarında Gerty dedikleri hamile kumruyu kimse rahatsız etmesin diye park alanına şerit çeken polis memurları "Bütün hayatlar bizim için kıymetli, insan ya da hayvan farketmez." diye konuştu







Etiketler: Polis  Arabasına  Yuva  Yapan  Kumru    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER