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Polis akademisine soruları çalarak giren FETÖ'cülere operasyon!

POLİS AKADEMİSİNE SORULARI ÇALARAK GİREN FETÖ'CÜLERE OPERASYON!

Son dakika! 2012 yılındaki sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Polis Akademisine Soruları Çalarak Giren Fetö'cülere Operasyon!(9/10)5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılındaki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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