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polis akademisi eski öğretim üyesi özşengül tutuklandı

POLİS AKADEMİSİ ESKİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZŞENGÜL TUTUKLANDI

Darbe gecesi ABD'den yayın yapan Samanyolu TV'ye çıkarak darbe girişimini destekleyen açıklamalar yapan Polis Akademisi eski öğretim üyesi Tuğrul Özşengül tutuklandı.

Tarih : 25 Eylül 2016, 11:47
Puan Ver : Polis Akademisi Eski Öğretim Üyesi Özşengül Tutuklandı(0/10)


Darbe gecesi ABD'den yayın yapan Samanyolu TV'ye çıkarak darbe girişimini destekleyen açıklamalar yapan Polis Akademisi eski öğretim üyesi Tuğrul Özşengül tutuklandı.



Emekli emniyet mensubu olan Özşengül FETÖ'nün internet sitelerini işleten ekip ile toplantılara katılmış Fuat Avni hesabının ilk kullanıcısı olduğu iddia edilen Said Sefa başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantılara ilişkin fotoğraflar basına yansımıştı.



Özşengül "Özgürlük Zamanı" isimli programda darbe faaliyetinin görüldüğü kadar zor olmadığını, sistemin sürdürülebilir bulunmadığını belirterek darbe girişimini destekleyen sözler söylemişti.








Etiketler: Polis  Akademisi  Eski  Öğretim  Üyesi  Özşengül  Tutuklandı    haber

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