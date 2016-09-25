

Darbe gecesi ABD'den yayın yapan Samanyolu TV'ye çıkarak darbe girişimini destekleyen açıklamalar yapan Polis Akademisi eski öğretim üyesi Tuğrul Özşengül tutuklandı.







Emekli emniyet mensubu olan Özşengül FETÖ'nün internet sitelerini işleten ekip ile toplantılara katılmış Fuat Avni hesabının ilk kullanıcısı olduğu iddia edilen Said Sefa başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantılara ilişkin fotoğraflar basına yansımıştı.







Özşengül "Özgürlük Zamanı" isimli programda darbe faaliyetinin görüldüğü kadar zor olmadığını, sistemin sürdürülebilir bulunmadığını belirterek darbe girişimini destekleyen sözler söylemişti.