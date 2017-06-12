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polenler alerjik sinüziti tetikliyor!

POLENLER ALERJİK SİNÜZİTİ TETİKLİYOR!

Hapşırık, burun akıntısı, yaşaran gözler, öksürük nöbetleri…

Tarih : 12 Haziran 2017, 12:30
Puan Ver : Polenler Alerjik Sinüziti Tetikliyor!(5/10)10


Hapşırık, burun akıntısı, yaşaran gözler, öksürük nöbetleri… Havada salınan polenler halk arasında saman nezlesi ya da bahar alerjisi olarak bilinen alerjik sinüziti tetikleyerek polen alerjisi olan kişilere adeta kabus yaşatıyor. Üstelik akut alerjik sinüzit tedavi edilmezse veya buna yol açan etkenler ortadan kaldırılmazsa hastalık kronikleşebiliyor.



Bu nedenle polenlere karşı önlem almak çok önemli. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan alerjik sinüzitten korunmanın en etkili yolunun ise polenlere maruz kalmaktan kaçınmak olduğuna dikkat çekerek, "Polenlere maruz kalmamak pek de mümkün değil. Ancak yine de alerjik bünyeye sahip kişiler polenlerin en çok yoğun olduğu 05.00-10.00 saatleri arasında ve rüzgarlı havalarda mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalı veya mümkünse maske ve gözlükle korunmalı" diyor.



YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yakın temas olmasa bile polenler rüzgar yardımıyla doğada 500 kilometreye kadar yayılabiliyor. Burun içi örtüsüne temas etmeleri sonucunda burunda histamin denilen madde salınıyor. Histamin de burun içinde ödem, etlerde şişme ve sinüs salgılarının artması gibi reaksiyonları başlatıyor. Şişmiş olan burun içi örtüsü sinüs salgılarının artmasıyla birlikte drenajın bozulmasına yol açıyor, yani sinüs salgıları kanaldan dışarı çıkamaz hale geliyor.



Enfeksiyon için ideal ortam oluşunca da akut sinüzit tablosu ortaya çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan bunun sonucunda yaşam kalitesini bozacak düzeyde yüz ağrısı, gözlerde yaşarma, hapşırma, burun akıntısı ve öksürük nöbetleri gibi yakınmaların geliştiğini belirtiyor.



YÜZDE BASKI VE DOLGUNLUK YAPIYOR



Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan toplumdaki yaygın inanışın aksine sinüzitin baş ağrısı yapmadığını, hastalığa hangi bölgedeki sinüs yol açıyorsa o bölgede lokal ağrı ve dolgunluk hissi oluştuğunu söyleyerek, "Sadece sfenoid sinüs olarak bilinen genzin üstündeki, yani burun boşluğunun en arkasındaki sinüs dolduğunda başın tepesinde ağrı gelişebiliyor. Diğer sinüsler ise yanakta, alında ya da gözlerin iç tarafında baskı ile dolgunluk şikayetleri yapıyor." diyor.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Polenler  Alerjik  Sinüziti  Tetikliyor    haber

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