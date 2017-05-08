

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da 14 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Polatlı'da 11, Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 2 olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.







Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.







kaynak:sabah