POLATLI'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 17 zanlı yakalandı
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da 14 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Polatlı'da 11, Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 2 olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
kaynak:sabah
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