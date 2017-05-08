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polatlı'da fetö/pdy operasyonu: 17 gözaltı

POLATLI'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 17 zanlı yakalandı

Tarih : 08 Mayıs 2017, 16:50
Puan Ver : Polatlı'da Fetö/Pdy Operasyonu: 17 Gözaltı(9/10)11


Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da 14 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle Polatlı'da 11, Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 2 olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



 



kaynak:sabah








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