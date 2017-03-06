FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylar nedeniyle 285'i tutuklu 330 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftasının ilk duruşması, sanık savunmalarıyla başladı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin görülen davanın ikinci haftasında ilk duruşma, sanık savunmalarıyla başladı.







Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanık, sanık yakınları, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan da mahkeme salonunda hazır bulundu.







Sanık eski uzman çavuş İsmail Turay Akyürek, araç şoförü olarak Birinci Bölük Birinci Batarya'da görev yaptığını, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da gece eğitim olacağı gerekçesiyle komutanlarının emriyle kışlada bekletildiklerini söyledi.







kaynak:sabah