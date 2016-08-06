Karar, internetle ilgili faaliyetleri denetleyen Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından alındı.



Başka bazı ülkeler de oyunun güvenlikle ilgili kaygı yarattığına dair açıklamalarda bulunmuştu.



BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre İran bu nedenle oyunu yasaklayan ilk ülke oldu.



Endonezya, polislerin görev başındayken oyunu oynamalarını yasaklamıştı.



Fransa'da oyunu oynarken Pokemon avlamak için bir askeri üsse giren bir kişi tutuklanmıştı.



Suudi Arabistanın önde gelen din adamlarından biri, Pokemon kart oyununa karşı bir fetva yayınlamış daha sonra bu fetvanın uygulama için de geçerli olduğu belirtilmişti.



POKEMON GO NEDİR, NASIL OYNANIR?



Pokemon GO, zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented Reality – AR) teknolojisiyle çalışan bir cep telefonu uygulaması.



Oyuncular telefonlarının kamera özelliğini kullanarak bulundukları ortamı tarayabiliyor ve kamera görüntüsü üzerinde beliren Pokemonları yakalayabiliyor.



Oyuncuların gerçek sokaklarda Pokemon yakalamasını sağlayan oyun büyük ilgi gördü.



Farklı Pokemonlar farklı ortamlarda yaşıyor. Mesela su Pokemonlarını yakalamak için oyuncunun göl ya da deniz kenarlarına gitmesi gerekiyor.



Oyuncular Pokemon toplayıp deneyim kazandıkça seviye (level) atlıyor ve 5. seviyeye geldiklerinde de Pokemonlarını savaştırabiliyorlar.



Kullanıcıları sokağa çıkıp Pokemon avlamaya teşvik eden oyun, telefonların GPS sistemlerini de kullanıyor.



Haritada beliren Pokestoplara giden oyuncular, bedava özellikleri kazanıyor.



Pokemon GO'yu indirmek bedava ancak oyunun içinde birçok özelliğin satın alınması gerekiyor.