O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pokemon go'yu windows'a getirmek için 100 bin imza toplandı

POKEMON GO'YU WİNDOWS'A GETİRMEK İÇİN 100 BİN İMZA TOPLANDI

Son dönemin en gözde mobil oyunu olan Pokemon Go'yu oynamak isteyen Windows Phone sahipleri, imza kampanyası başlattılar. Şimdiden 100 bin imza toplanmış durumda.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:14
Puan Ver : Pokemon Go'yu Windows'a Getirmek İçin 100 Bin İmza Toplandı(0/10)


 



Son dönemin en gözde mobil oyunu olan Pokemon Go'yu oynamak isteyen Windows Phone sahipleri, imza kampanyası başlattılar. Şimdiden 100 bin imza toplanmış durumda.



 



Bildiğiniz gibi Windows Phone telefonların en büyük eksikliği birçok uygulama ve oyunun bulunmaması. Popüler birçok uygulama ve oyun ya Windows Phone için hiç çıkmıyor, ya da Android ve iOS'tan çok daha geç çıkıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Pokemon GO. Tüm dünyada insanları yollara döken Pokemon GO, Android ve iOS kullananların bir numaralı tercihi olurken, Windows Phone kullananlar bu popüler oyundan da mahrum kaldılar.



Bu sevilen oyunu oynamak isteyen Windows Phone kullanıcıları, bir imza kampanyası başlattılar. Oyunun geliştiricisi olan Niantic firmasından Pokemon GO'yu Windows Phone'a da getirmesini isteyen bu imza kampanyasına şu ana kadar 100 bin kişi katıldı. Kullanıcı sayısı Android veya iOS kadar yüksek olmayan Windows Phone için bu oldukça yüksek bir rakam. Şimdi gözler Niantic'e çevrildi. Firmanın bu isteğe nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Bu arada Niantic orijinal bir Pokemon uygulaması yayınlayana kadar Windows kullananlar üçüncü partiler tarafından geliştirilen resmi olmayan uygulamalar kullanmaya devam edecekler.



TP-Link TL-WPA4530KIT video inceleme








Etiketler: Pokemon  Go  Yu  Windows  A  Getirmek  İçin  100  Bin  İmza  Toplandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER