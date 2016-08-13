





Son dönemin en gözde mobil oyunu olan Pokemon Go'yu oynamak isteyen Windows Phone sahipleri, imza kampanyası başlattılar. Şimdiden 100 bin imza toplanmış durumda.







Bildiğiniz gibi Windows Phone telefonların en büyük eksikliği birçok uygulama ve oyunun bulunmaması. Popüler birçok uygulama ve oyun ya Windows Phone için hiç çıkmıyor, ya da Android ve iOS'tan çok daha geç çıkıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Pokemon GO. Tüm dünyada insanları yollara döken Pokemon GO, Android ve iOS kullananların bir numaralı tercihi olurken, Windows Phone kullananlar bu popüler oyundan da mahrum kaldılar.



Bu sevilen oyunu oynamak isteyen Windows Phone kullanıcıları, bir imza kampanyası başlattılar. Oyunun geliştiricisi olan Niantic firmasından Pokemon GO'yu Windows Phone'a da getirmesini isteyen bu imza kampanyasına şu ana kadar 100 bin kişi katıldı. Kullanıcı sayısı Android veya iOS kadar yüksek olmayan Windows Phone için bu oldukça yüksek bir rakam. Şimdi gözler Niantic'e çevrildi. Firmanın bu isteğe nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Bu arada Niantic orijinal bir Pokemon uygulaması yayınlayana kadar Windows kullananlar üçüncü partiler tarafından geliştirilen resmi olmayan uygulamalar kullanmaya devam edecekler.



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