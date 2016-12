Tayland devleti üst kurumları tarafından yapılan açıklamada; mobil oyun efsanesi Pokemon GO'nun tarihsel ve dinsel önem taşıyan Budist tapınakları ve hastanelere yakın çevrelerinde oynanmasının yasaklandığı duyuruldu. Pokemon GO için asıl bomba ise, yapımın Kraliyet Sarayı dolaylarında da oynanmasının engellenmesi ile patladı.



Nintendo'nun mucizesi, şu anda, dünyanın açık ara en çok tercih edilen mobil uygulaması. Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook gibi mobil uygulamlar, açık konuşmak gerekirse; Pokemon GO karşısında nal topluyor.



Lakin oyunla ilgili hemen hemen her gün sansasyonel bir haber alıyoruz: New York valisinin oyunu seks suçlularına yasaklaması, tek suçu Pokemon GO oynarken, dalıp, uyuşturucu bağımlısı bir grupla kesişen bir gencin öldürülmesi ve nice vakaa, kamuoyunun gündemine geldi.



Şimdide Tayland Hükümeti ile yeni bir olay vuku buldu. Önce Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, dünyanın en ünlü mobil oyununa hiç sıcak bakmasa da, yasaklamak yönünde karar almayı kesinlikle istemediğini duyurmuştu. Maalesef Başbakanı Prayut Çan-oça'nın dileği kabul olmadı. Kraliyet ailesinden gelen baskıya boyun eğen Başbakan Prayut Çan-oça, oyunun özellikle askeri kışlalarda yasaklanmasını talep etti. Başbakanın diğer talebi ise, oyunun, halk tarafından günün çoğunluğunu meşgul edecek şekilde oynanmamasını talep etmek oldu.



Hali hazırda Budist tapınakları, hastaneler ve Kraliyet yerleşkesinin birkaç kilometre yakınında, Pokemon yakalanması yasaklandı. Kısa süre önce de, İran Hükümeti; Pokemon GO'yu ülke çapında yasaklamıştı.