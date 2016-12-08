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pokemon go'ya, 100 yeni karakter!

POKEMON GO'YA, 100 YENİ KARAKTER!

Dünyanın, hali hazırdaki en popüler mobil oyunu Pokemon GO, 100 yeni cep canavarı ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:10
Puan Ver : Pokemon Go'ya, 100 Yeni Karakter!(8/10)10


Dünyanın, hali hazırdaki en popüler mobil oyunu Pokemon GO, 100 yeni cep canavarı ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor.



Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada) yayınlanan Starbucks broşürleri, son derece ilginç bir gerçeğe ışık tuttu. Söz konusu Starbucks promosyon amaçlı dergisinin bir sayfasında, Pokemon GO hakkında ilginç bilgiler paylaşılıyor. Burada paylaşılan bilgiye göre, birkaç hafta içerisinde, mobil oyun canavarlarının en popülerine 100 yeni karakter eklenecek.



Oyunun yapımcısı Niantic, şimdiye kadar bu iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı (bu ifadenin biraz CIA açıklamalarına benzediğinin farkındayız). Bahsi geçen yeni karakterlerin büyük çoğunluğu, Nintendo DS ve Nintendo 3DS için geliştirilen  Pokémon Gold ve Silver oyunlarından, mobil platformlara taşınacak.



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8 Aralık 2016'da yayınlanan güncellemede, yeni karakterler, oyun müdavimleri ile buluşacak. Diğer bir ilginç gelişme ise tüm Starbucks bayilerinin artık bir Gym haline gelmesi olacak. Starbucks buna ek olarak Pokémon Go markalı içeceklerde sunacak.  Bunlardan biri; Vanilya, yaban mersini ve kahve üçlüsünden meydana gelen Frappuccino olacak. Telefonunda, Pokemon Go yüklü olanlar, bu içecekleri indirimli olarak satın alabilecek.



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Etiketler: Pokemon  Go  Ya  100  Yeni  Karakter    haber

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