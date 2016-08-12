Akıllı telefon evrenin yeni çılgınlığı Pokemon GO'nun oynanış biçimi, maalesef, pek çok nahoş olaya neden oldu. Son nahoş olay ise cinayet oldu.



Akıllı telefon evrenin yeni çılgınlığı Pokemon GO'nun oynanış biçimi, maalesef, pek çok nahoş olaya neden oldu. Son nahoş olay ise cinayet oldu.



Pokemon GO, inanılmaz bir yaratıcılığın ve dehalardan oluşan muazzam bir ekibin ürünü. Ancak insanoğlu, her zamanki gibi elindeki iyi bir şeyi, bazı kötülüklere alet etti.



Öncelikle taciz vakaları ile karşılaştık. Bu vakalar öyle yoğun gerçekleşti ki, New York valisi akıllıca bir hamle ve şehir senatosu kararıyla, yapımın seks suçluları tarafından indirilmesinin yasakladığını ve herhangi bir cinsel suç vakasında, Nintendo'nun arşivlerine erişim izni aldıklarını duyurdu.



Elbette olaylar bu kadarla sınırlı kalmadı, sayısız haneye tecavüz (Çoğu yanlışlıkla gerçekleşmiş olsa da), trafik kazası gibi üzücü olaylarla yüzleştirildi.



Şimdi ise en büyük kötülük ile karşılaştık. Amerika Birleşik Devletlerinin San Francisco yerleşkesinde Pokemon Go oynayan 20 yaşındaki Calvin Riley silahlı saldırıya uğradı. Calvin Riley, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay hakkında pek çok dedikodu mevcut. Bazıları Riley'in farkında olmadan, Pokemon yakalamak için, cinayet şüphelisi grubun yakınına yaklaştığını ve bilmeden onları tahrik edip, uyuşturucu madde altındaki grubun saldırısına uğradığına yönünde. Diğer iddialar ise, cinayet şüphelilerinin, kurbanın telefonunu çalmak istediği yönünde.



Elbette ne basit bir oyun, ne de yapımcılar bu suçu işledi. Suçu işleyen kişiler, insanlardan faydalanan kötü niyetli insanlar oldu.



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