Dünyayı bir anda saran arttırılmış gerçeklik tabanlı mobil video oyunu Pokemon Go'daki kullanıcı sayısı şimdiden Tinder'ı geçti. Uygulama, Twitter'ın kullanıcı sayısını da geçmek üzere.



Dünyayı bir anda saran arttırılmış gerçeklik tabanlı mobil video oyunu Pokemon Go'daki kullanıcı sayısı şimdiden Tinder'ı geçti. Uygulama, Twitter'ın kullanıcı sayısını da geçmek üzere.



Araştırma şirketi Similar Web'in rakamlarına göre Pokemon Go, artık arkadaşlık bulma uygulaması Tinder'ın sahip olduğundan daha fazla kullanıcıya sahip. Uygulama 8 Temmuz itibarıyla ABD'deki tüm Android mobil cihazların %5,16'sına yüklenmiş durumdaydı. Dünyadaki toplam kullanıcı sayısı ise bundan çok daha fazla. Tinder'ın ABD'deki Android cihazlar içindeki payı %2.



Yine 8 Temmuz rakamlarına göre, ABD'da her gün düzenli olarak Pokemon Go uygulamasına giren Android kullanıcılarının oranı %3… Twitter içinse bu rakam %3,5. Yani Pokemon oyunu biraz daha popüler olursa, Twitter'ı da geride bırakarak ABD'deki en popüler uygulamalar arasında en üst sıralara yerleşecek.



Öte yandan bu popülariteyi kötüye kullanma amacındaki insanlar da ortaya çıkmaya başladı. ABD'e bir çetenin, haritada ıssız, karanlık, kimsenin geçmediği sokakları işaretleyerek genç ve hiçbir şeyden habersiz Pokemon Go oyuncularını tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Polis raporuna göre, yaşları 18'in altındaki dört genç bu şekilde bir çetenin kurbanı olmuş durumda. Yemi yutarak çetenin istediği sokağa giren çocuklar silah zoruyla soyularak darp edildikten sonra polise başvurdular ancak polis henüz silahlı soygun çetesini yakalayabilmiş değil ve Pokemon oyuncularına tekinsiz sokaklara girmemeleri konusunda uyarı yayınlamak zorunda kaldı. Bir çocuk ise Pokemon yakalamak isterken bölgedeki nehre düşerek hayatını kaybetmişti.



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