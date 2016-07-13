O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pokemon go twitter'ı geçmek üzere

POKEMON GO TWİTTER'I GEÇMEK ÜZERE

Dünyayı bir anda saran arttırılmış gerçeklik tabanlı mobil video oyunu Pokemon Go'daki kullanıcı sayısı şimdiden Tinder'ı geçti. Uygulama, Twitter'ın kullanıcı sayısını da geçmek üzere.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:02
Puan Ver : Pokemon Go Twitter'ı Geçmek Üzere(7/10)7


Dünyayı bir anda saran arttırılmış gerçeklik tabanlı mobil video oyunu Pokemon Go'daki kullanıcı sayısı şimdiden Tinder'ı geçti. Uygulama, Twitter'ın kullanıcı sayısını da geçmek üzere.



Araştırma şirketi Similar Web'in rakamlarına göre Pokemon Go, artık arkadaşlık bulma uygulaması Tinder'ın sahip olduğundan daha fazla kullanıcıya sahip. Uygulama 8 Temmuz itibarıyla ABD'deki tüm Android mobil cihazların %5,16'sına yüklenmiş durumdaydı. Dünyadaki toplam kullanıcı sayısı ise bundan çok daha fazla. Tinder'ın ABD'deki Android cihazlar içindeki payı %2.



Yine 8 Temmuz rakamlarına göre, ABD'da her gün düzenli olarak Pokemon Go uygulamasına giren Android kullanıcılarının oranı %3… Twitter içinse bu rakam %3,5. Yani Pokemon oyunu biraz daha popüler olursa, Twitter'ı da geride bırakarak ABD'deki en popüler uygulamalar arasında en üst sıralara yerleşecek.



Öte yandan bu popülariteyi kötüye kullanma amacındaki insanlar da ortaya çıkmaya başladı. ABD'e bir çetenin, haritada ıssız, karanlık, kimsenin geçmediği sokakları işaretleyerek genç ve hiçbir şeyden habersiz Pokemon Go oyuncularını tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Polis raporuna göre, yaşları 18'in altındaki dört genç bu şekilde bir çetenin kurbanı olmuş durumda. Yemi yutarak çetenin istediği sokağa giren çocuklar silah zoruyla soyularak darp edildikten sonra polise başvurdular ancak polis henüz silahlı soygun çetesini yakalayabilmiş değil ve Pokemon oyuncularına tekinsiz sokaklara girmemeleri konusunda uyarı yayınlamak zorunda kaldı. Bir çocuk ise Pokemon yakalamak isterken bölgedeki nehre düşerek hayatını kaybetmişti.



S7 edge Batman Injustice Edition Türkiye'de








Etiketler: Pokemon  Go  Twitter  I  Geçmek  Üzere    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER