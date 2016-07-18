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pokemon go tutkusu, deliliğe ulaştı!

POKEMON GO TUTKUSU, DELİLİĞE ULAŞTI!

Dünyanın “açık ara” en popüler mobil oyunu Pokemon GO tutkusu, sevimli bir çılgınlıktan tuhaf bir deliliğe dönüştü. Araç kullanırken oyun oynayan bir aklı evvel, seyir sırasında yaptığının bedelini ağır ödedi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 11:48
Puan Ver : Pokemon Go Tutkusu, Deliliğe Ulaştı!(10/10)9


Dünyanın “açık ara” en popüler mobil oyunu Pokemon GO tutkusu, sevimli bir çılgınlıktan tuhaf bir deliliğe dönüştü. Araç kullanırken oyun oynayan bir aklı evvel, seyir sırasında yaptığının bedelini ağır ödedi.



New York'un Auburn bölgesinde otomobil kullanırken, akıllı telefonu ile Pokemon yakalamaya çalışan sürücü, ölümün eşiğinden döndü. Adı açıklanamayan sürücü, dikkatini kaybederek olanca hızıyla bir ağaca çarptı. Neyse ki, emniyet kemerinin takılı olması, aracın güvenlik testlerinden tam puan alacak düzeyde sağlam olması ve bolca şansın etkisiyle, araç sahibi ölümün eşiğinden döndü.



Auburn Polis Şefi Shawn Butler, yaptığı açıklamada aracın sahibinin ölümcül darbeler almadığını duyurdu. Auburn Polis Şefi Shawn Butler'a göre, sürücünün bacak ve kol kas yapısında derin yırtıklar oluştu ve eklemleri dezenformasyona uğradı. Yine aklı evvel şahsın, hayati bir tehlikesi bulunmuyor.



Fazlasıyla hoş ve eğlenceli bir oyun olan ve insanları harekete teşvik eden Pokemon Go'nun imajı, maalesef bu tür dikkatsiz ve aklı havada kişiler tarafından zedeleniyor. Umarız, kullanıcılar, yetkilileri dinleyerek, gerekli önlemleri alır.



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Etiketler: Pokemon  Go  Tutkusu  Deliliğe  Ulaştı    haber

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