

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Pokemon Go, uzun bir sürenin ardından tekrardan zirveye yükseldi. İşte konu hakkındaki detaylar.



2016'nın en çok hasılat elde eden yapımı olanPokemon Go, ilk çıktığı günlerde adeta fırtınalar estirmiş ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.



Zamanla FakeGPSve benzeri uygulamaların yaygınlaşması, birçok oyuncunun botlarla Pokemonseviyesi kasması, oyundaki güvenilirliği zedelemiş ve kullanıcı sayısı hayli azalmıştı.



Pokemon Gogeçtiğimiz hafta önemli bir güncelleme almış ve jenerasyon 2 olarak bildiğimiz 80 pokemon oyuna eklenmişti.



Oyuna eklenen yeni pokemonlarla birlikte Pokemon Go'nun indirilme rakamları ve hasılatı da tekrardan zirve yaptı.



Ortaya çıkan son raporlara göre Pokemon Go, App Store'da geçtiğimiz hafta zirveye yerleşirken, Google Play'de ise 3. sıraya kadar yükseldi.



Şu durumuda not olarak belirtelim. Pokemon Go'nun resmi olarak yayınlanmadığı ülkelerdeki bir çok kullanıcı oyunu bazı sitelerde yer alan APKdosyası üzerinden indiriyor. Dolayısıyla bu indirmeler Google Play rakamlarına yansımıyor.



App Store'da ise oyunun yayınlanmadığı ülkelerdeki oyuncular (örn. Türkiye) başka bölgeler üzerinden yeni hesaplar açarak (örn. Amerika) bu hesaplar üzerinden Pokemon Go'yu indiriyorlar. Dolayısıyla bu indirmeler rakamlara birebir yansıdığından Pokemon Go'nun zirveye tırmanması da pek zor olmamıştır.



Bu arada, Pokemon Go'nun hala ülkemizde resmi olarak yayınlanmadığını da belirtelim. Açıkçası ismini telaffuz ederken bile zorlandığımız ülkelerde bile yayınlanan bir oyunun hala Türkiye'de neden yayınlanmadığı büyük merak konusu.



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