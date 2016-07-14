

Pokemon Go, büyük yankı uyandırırken; ele geçirdiği sosyal ağ listesine Snapchat' i de ekledi.



7′ den 70′ e herkes tarafından bilinen Pokemon, çizgi filmile bir dönem kuşağını esir almış, ekran başına kilitlemişti. Bu çizgi film öyle büyük bir etki uyandırdı ki, tasoları, kıyafetleri, oyuncakları hatta atari kasetleriyle epeyce bir süre satış rekorlarına imza atmaya devam etti.



Meşhur çizgi filmin, yenilikçi oyunu Pokemon Go; tam da günümüz imkanlarıyla öyle bir geri dönüş yaptı ki, artık Pokemon avlamak mümkün hale geldi. Global anlamda Dünya' nın her yerinde sanal pokemon avlanmasına olanak sağlayan oyun ile gündemde kalmaya devam eden Pokemon; son bir haftadır sosyal ağları da etkisi altına almış durumda. Bir çok sosyal medya platformlarında, yakalanmış pokemonlar, pokemon avı tüyoları, hatta bu avlanmalar nedeniyle başı derde girenler bile gündeme geldiler.



Son etkileşim altında kalan sosyal medya platformu da Snapchat oldu. Snapchat, pokemon sahneleri, pokemon avı sırasında yaşananlar ve daha bir çok nokta ile adeta esir edilmiş durumda. Hatta Snapchat tarafından da bir hikaye ekranı açılarak, Dünya' nın her yerinden Pokemon Go üzerine paylaşımlarda bulunuluyor.



Türkiye' de resmi çıkış tarihi henüz başlamamış, ancak apk paylaşımlarıyla bir çok kişiye ulaşan Pokemon Go‘ nun; resmi çıkış tarihine yönelik bir bilgilendirme de henüz bulunmuyor. Ancak daha resmi çıkışı yapılmamış bir oyun olmasına rağmen, ülkemizde Twitterkullanımından fazla Pokemon Go oynandığını ifade etmek mümkün.



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