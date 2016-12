New York Valisi Andrew Cuomo; Pokemon GO ve buna benzer sanal gerçeklik temelli oyunlar için son derece ilginç ve “kesinlikle” yerinde bir karara imza attı.



New York Valisi Andrew Cuomo, kayıtlı taciz ve tecavüz suçlularının Pokemon GO ve sosyalleşmeye olanak tanıyan oyunları oynamasının yasaklanması yönündeki tasarının, yasallaştığını açıkladı. Ulaşılan bilgiye göre, sadece birkaç gün içinde 18.000'den fazla birinci, ikinci ve üçüncü sınıf seks suçluları oyunu oynamaya başladı.



Vali Andrew Cuomo'nun bu kararı almasındaki en büyük etken New York Senatörleri Jeffrey D. Klein ve Diane Savino'dan aldığı mektuplar oldu. Zira yüzlerce kişi, New York Polis Teşkilatı'na tacize uğradıklarına dair başvuru yapmıştı. İddialara göre Pokestops ve Pokemon GYM'lerin New York bölgeleri, taciz alanına dönüşmüş durumdaydı.







New York Valisi, gelişmeler üzerine şu açıklamada bulundu: “Bu tür oyunlar sosyalleşme ve fiziksel aktivite açısından kayda değer ölçüde faydalı. Ancak bizim birinci önceliğimiz, çocukları ve geçmişte taciz vakalarına maruz kalmış kurbanları korumaktır. Google ve Apple'ı da konudan haberdar ettik ve bizimle işbirliği yapmayı kabul ettiler.”



New York savcıları, şüpheli durumlarda, öncelikle oyuna üye olan seks suçlularının kayıtlarını inceleyecek ve polis gücü de, buna uygun biçimde işlem yapacak. Ne de olsa Nintendo, Google ve Apple'ın veritabanlarında gerekli isimler, e-posta adresleri ve internet takma isimleri bulunuyor. Yani Amerikalı seks suçluluları bu tür oyunları istismar ederken birkaç kez düşünmeli.