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Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu
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pokemon go: second generation resmiyete kavuştu

POKEMON GO: SECOND GENERATİON RESMİYETE KAVUŞTU

Mobil Oyun dünyası şu an için Pokemon GO: Second Generation'a yöneldi. Yeni sürüm ile beraber birçok pokemon, item ve poketopların çıkması bekleniyor.

Tarih : 19 Şubat 2017, 13:33
Puan Ver : Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu(9/10)9


Kısa bir dönem önce tüm dünyayı etkisi altına alan Pokemon Go zaman geçtikçe popülerliğini kaybetmiş ve oldukça önemli sayıda kullanıcısını kaybetmişti. Şimdi ise mevcut oyuncularını elinde tutmaya çalışan uygulama şimdi önemli bir güncelleme ile bu düşüncelerini harekete geçirmeye başlıyor. Daha önce sadece bir söylenti olan ikinci jenerasyon pokemonların yer aldığı Pokemon Go : Second Generation, Niantic tarafından yapılan açıklama ile kesinleşmiş oldu.  



Mobil oyun dünyasında önemli bir oyuncu kitlesini kaybetmesine rağmen şimdi bu ek sürüm ile beraber daha da güçlenmeye ve mevcut kullanıcıları tekrar kazanmaya çalışacak. Tabi bu sürümde en çok ve en önemli güncelleme pokemonlarda olacak çok fazla sayıda yeni pokemon eklenecek. 90 civarı pokemonun ekleneceği uygulamada yeni itemler ve poketoplar da eklenecek. Birçok oyuncunun beklediği ve merakla beklenen PVP ise şu an için çıkmayacak.








Etiketler: Pokemon  Go  Second  Generation  Resmiyete  Kavuştu    haber

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