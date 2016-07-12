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pokemon go özel bilgilerinizi çalıyor olabilir

POKEMON GO ÖZEL BİLGİLERİNİZİ ÇALIYOR OLABİLİR

Pokemon GO'yu iPhone'larına yükleyen milyonlarca kişinin kişisel bilgileri tehlikede. İddiaya göre, Gmail ile kaydolunan Pokemon GO kullanıcıların tüm maillerini okuyor!

Tarih : 12 Temmuz 2016, 16:27
Puan Ver : Pokemon Go Özel Bilgilerinizi Çalıyor Olabilir(10/10)11


Pokemon GO'yu akıllı telefonlarına indirenler Nintendo hesabı yoksa mobil oyunu mecburen Gmail hesapları üzerinden oynayabiliyor. Ancak bu durum milyonlarca iPhone kullanıcısı için bir güvenlik sorunu haline gelebilir.



Oyun ile ilgili ortaya atılan bir iddiaya göre, kullanıcıların kişisel bilgileri tehlikede.  Siber güvenlik uzamanı Adam Reeve'e göre, bu oyunu Gmail hesapları ile oynayan kullanıcılar farkında olmadan uygulamanın Google hesaplarına da tam erişim sağlamasına da izin veriyor.  



Bu da Pokemon GO'nun yapımcısı Niatic Labs'ın tüm maillerinizi okuması bir yana mail dahi gönderebilecek kadar yetkilendirildiği anlamına geliyor.



Örneğin iPhone'a yüklenen Google Maps ile iPhone'lar Google hesabına tam erişim sağlarken, kullanıcı bu telefona güvendiğinden bunu yapıyor. Ancak güvenilir olmayan bir uygulamaya tam yetki verildiğinde sonunu kestirebilmek oldukça güç ve güvenlik riski var.



Bir hafta içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan oyundaki bu durum şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.



"SORUNUN NEDENİ KODLAMA HATASI"



Söz konusu durum ile ilgili Niantic'ten yapılan açıklamada sorunun bir kodlama hatası olduğunu açıkladı. Bu açıklama ile soru doğrulamış olan şirket, kullanıcılarına bu durum kötüye kullanılmayacağının da garantisini verdi.



Ancak bu adımı yeterli görmeyen Google'ın da önümüzdeki günleri bu yetkilendirmeyi daha basit bir hale getirerek kullanıcıların endişelerini ortadan kaldırması bekleniyor.








Etiketler: Pokemon  Go  Özel  Bilgilerinizi  Çalıyor  Olabilir    haber

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