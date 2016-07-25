O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pokemon go oyuncularına özel taşınabilir güç kaynağı!

POKEMON GO OYUNCULARINA ÖZEL TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI!

Pokemon Go çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Oyunun tutkunlarına özel bir ürün de satışa çıktı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 12:08
Puan Ver : Pokemon Go Oyuncularına Özel Taşınabilir Güç Kaynağı!(6/10)3


Pokemon Go çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Oyunun tutkunlarına özel bir ürün de satışa çıktı.



Artırılmış gerçeklik ve yürüme simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz Pokemon Go oyunu geçtiğimiz günlerden bu yana oldukça popüler hale geldi. Oyun çok sevilse de akıllı telefon bataryaları için adeta bir düşman. Kullanıcılar bu sebeple yanlarında taşınabilir güç kaynağı bulundurmak zorunda kalıyor.



Pokemon Go için Pokeball (Poke topu) şeklinde güç kaynağı!



Etsy'de satışa çıkan bir taşınabilir güç kaynağı (powerbank) tam olarak Pokemon oyuncularına hitap ediyor. Çünkü bu güç kaynağının tasarımı Poke topuna benzetilmiş durumda. Poke topları normalde oyun içerisindeki karakterleri saklamak ve yakalamak için kullanılıyor.



40 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken üçün, 5300 mAh kapasiteye sahip. Telefonunuzun batarya büyüklüğüne göre bu cihazla pilinizi 1-2 kez doldurmanız mümkün. Güç kaynağının çıkış gücü 2.1A olarak belirtiiyor.



Normal şartlarda 5000 mAh civarında kapasiteye sahip güç kaynakları aslında bu kadar pahalı olmuyor ancak Pokemon Go oyununa şimdiden bağlandıysanız bu ürünü de almak isteyebilirsiniz.



Plastik bir dış kabuğa sahip ürünü rahatça taşımak için üzerindeki askı aparatını da kullanabilirsiniz. Kutu içeriğinden gerekli şarj kablosunun çıkmadığına vurgu yapılmış ancak herhangi bir USB kablosunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Facebook Aquila ilk uçuşunu başarıyla tamamladı!








Etiketler: Pokemon  Go  Oyuncularına  Özel  Taşınabilir  Güç  Kaynağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER