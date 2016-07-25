Pokemon Go çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Oyunun tutkunlarına özel bir ürün de satışa çıktı.



Pokemon Go çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Oyunun tutkunlarına özel bir ürün de satışa çıktı.



Artırılmış gerçeklik ve yürüme simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz Pokemon Go oyunu geçtiğimiz günlerden bu yana oldukça popüler hale geldi. Oyun çok sevilse de akıllı telefon bataryaları için adeta bir düşman. Kullanıcılar bu sebeple yanlarında taşınabilir güç kaynağı bulundurmak zorunda kalıyor.



Pokemon Go için Pokeball (Poke topu) şeklinde güç kaynağı!



Etsy'de satışa çıkan bir taşınabilir güç kaynağı (powerbank) tam olarak Pokemon oyuncularına hitap ediyor. Çünkü bu güç kaynağının tasarımı Poke topuna benzetilmiş durumda. Poke topları normalde oyun içerisindeki karakterleri saklamak ve yakalamak için kullanılıyor.



40 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken üçün, 5300 mAh kapasiteye sahip. Telefonunuzun batarya büyüklüğüne göre bu cihazla pilinizi 1-2 kez doldurmanız mümkün. Güç kaynağının çıkış gücü 2.1A olarak belirtiiyor.



Normal şartlarda 5000 mAh civarında kapasiteye sahip güç kaynakları aslında bu kadar pahalı olmuyor ancak Pokemon Go oyununa şimdiden bağlandıysanız bu ürünü de almak isteyebilirsiniz.



Plastik bir dış kabuğa sahip ürünü rahatça taşımak için üzerindeki askı aparatını da kullanabilirsiniz. Kutu içeriğinden gerekli şarj kablosunun çıkmadığına vurgu yapılmış ancak herhangi bir USB kablosunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.



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