

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde, Pokemon GO oynayanlar, farkında olmadan gecenin bir yarısında farkında olmadan haneye tecavüz etti. Ev sahibi, mülküne girenlere ateş açtı.







Florida'da son derece nahoş bir Pokemon GO vakası gerçekleşti. Mülküne iki kişinin girdiğini gören ev sahibi, hırsızlarla karşı karşıya olduğunu sanarak, ruhsatlı silahıyla ateş açtı. Ev sahibinin eyleminin şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek çünkü iki aklı evvel, gece 1:30-2:00 sularında araziye izinsiz girmişlerdi. Hatta bir aklı havada genç, arkadaşına, yüksek sesle “Bir şey alabildin mi?” sorusunu sordu. Genç, her ne kadar bir Pokemon'dan bahsetse de, yanlış anlaşılmaması mümkün olmayan bir ibare kullandı. Üstelik yabancı bir otomobil, ev sahibinin arazisinde park halindeydi.



Flagler County Şerif Yardımcısı Jim Troiano, mülk sahibinin korkutma amaçlı ateş ettiğini belirtti. Şaşkın gençler şans eseri zarar görmezken, otomobilin kaportası ve tekerleğinde kurşun izlerine rastlandı.



Mülk sahibi hakkında kovuşturma açılmazken, iki genç o kadar şanslı değil. Söz konusu şahıslar, sorgulama amaçlı olarak karakola götürüldü ve 24 saatin ardından, kefaletle yargılanmak için serbest bırakıldılar.