Nintendo inanılmaz bir ivme kazandı. Pokemon GO çılgınlığının dünyayı sarsması ile birlikte, asıl kazanan Japon teknoloji devi oldu. Nintendo'nun net finansal değeri ve hisse senedi fiyatlarında akıl almaz bir artış söz konusu.



Geçtiğimiz hafta Google Android ve Apple iOS için yayınlanan 6 Temmuz 2016'da Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yayınlandı. Sabah saatlerinde ise resmen Avrupa için piyasaya sürüldü.







Artırılmış gerçeklik ile GPS bazlı çalışan uygulama; seyahat ettiğiniz deniz kenarlarında, tarihi mekanlarda, sokakta, hatta balkona çıktığınızda Pokemon avlamanıza olanak tanıyor. Yakın gelecekte yakaladığınız Pokemonlar ile arkadaşlarınızla da GYM olarak nitelendirilen merkezlerde (genelde parklar, AVM'ler ve ibadethane çevreleri) kıyasıya mücadele edebileceksiniz.



Bu detayların çoğunu zaten biliyorsunuz. Biz diğer bir konuya değinelim. Nintendo, Pokemon franchise'ının sadece 30'unu elinde tutuyor.







Pokemon GO'daki ürün ve uygulama satışlarından ise yüzde 33 pay alıyor. Yani söz konusu gelirin üçte birinden azını elde etmesine rağmen, Japon teknoloji devinin hisse değeri yüzde 25 seviyesinde arttı. Nintendo'nun toplam değeri ise 11 milyar dolar gibi muazzam bir düzeyde ileri fırladı.



Şimdi Avrupa ve Asya ülkelerinde de yayınlanması ile söz konusu momentum daha da ileri taşınacak gibi. Nintendo, Wii'den sonraki en büyük başarısını Pokemon GO ile gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Pokemon GO; WhatsApp, Tinder, Instagram, Snapchat, Facebook gibi mobil uygulamaların günlük kullanıcı sayısını da ekarte etmiş durumda. En çok tercih edilen Google ve Android uygulaması unvanını da Clash Royale'den devralma başarısı gösterdi.



Güncellemeler ve GYM savaşları ile birlikte, çılgınlığın hangi boyuta ulaşacağını tahmin dahi edemiyoruz.