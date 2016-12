Heyecanla beklenilen Pokemon GO, birkaç ülkede de olsa nihayet Android ve iOS platformları için çıktı. Pokemon Go çılgınlığı beraberinde küçümsenmeyecek bir güvenlik riskini de beraberinde getirdi.



Uzun zamandır beklenen Pokemon GO nihayet çıktı, çıktı çıkmasına ama dünya çapındaki yoğun ilgi nedeniyle sistemler geçici bir süreliğine çöktü. Özellikle Avustralya ve Japonya'da aşırı popüler olan uygulama ülkemizde de elde edilebiliyor.







"POKEMON GO" DA NEYİN NESİ?







Uzun bir süredir merakla beklenilen Pokemon GO, nihayet Android ve iOS platformlarındaki yerini aldı. Bir dönemin çocukluğuna damgasını vuran Pokemon, arıtılmış gerçeklik üzerine kurulu bu oyun sayesinde artık hayatımızda!



Pokemon GO Nihayet Çıktı!







Ücretsiz olarak uygulama mağazalarındaki yerini alan Pokemon GO, Pikachu, Venusaur, Charizard ve daha birçok pokemonu gerçek dünyaya getiriyor.



Telefonunuzun kamerasını aracılığıyla arıtılmış bir gerçeklik üzerine kurulu oyunda Pokemon avına çıkabilir ve tıpkı Ash gibi bir Pokemon eğitmeni olabilirsiniz.







Tabletlerle uyumlu olmayan Pokemon GO için ilk olarak yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda'da indirilebilir durumda olduğu ve diğer ülkelerin biraz daha beklemesi gerektiği de Nintendo tarafından açıklandı.



Pokemon GO Türkiye'de Nasıl Oynanır?







Henüz resmi olarak ülkemizde indirilmeye sunulmayan oyun, bazı yamalı APK sürümleri sayesinde ülkemizde de oynanabiliyor. Ancak resmi olmayan bu sürümlerin telefonunuza zarar verebileceğini de unutmamakta fayda var.







Son günlerin popüler oyunu Pokemon Go daha ülkemizde resmen yayınlanmamış olmasına rağmen dolaylı yoldan pek çok telefona indirilirken, kullanıcıların göz ardı ettiği bir tehlike var: Gmail ile kaydolunan Pokemon Go tüm maillerinizi okuyor!







Pokemon Go çılgınlığı beraberinde küçümsenmeyecek bir güvenlik riskini de beraberinde getirdi. Pokemon Go'yu telefonlarına kuranlar mecburen Gmail hesapları üzerinden oyuna erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar şifrelerini vererek Pokemon Go'ya girerken diğer yandan Google hesabına da tam erişim sağlıyor. Bu da Pokemon Go'nun yapımcısı Niatic Labs'ın tüm maillerinizi okuması bir yana mail dahi gönderebilecek kadar yetkilendirildiği anlamına geliyor.







Google'ın hesaplarına tam yetki verilen uygulamalarla ilgili kuralı şöyle: Google hesaplarına tam erişim sağlayacak uygulamalara kullanıcıların kesinlikle tam güvenmesi gerekiyor. Tam yetki verilen uygulamalar Google şifresini değiştiremiyor ve Google Wallet gibi ödeme aracını kullanamıyor; ancak mailler okunabiliyor veya mail istenirse gönderilebiliyor.







Örneğin iPhone'a yüklenen Google Maps ile iPhone'lar Google hesabına tam erişim sağlarken, kullanıcı bu telefona güvendiğinden bunu yapıyor. Ancak güvenilir olmayan bir uygulamaya tam yetki verildiğinde sonunu kestirebilmek oldukça güç ve güvenlik riski var.







POKEMON GO İÇİN GOOGLE HESABINA VERDİĞİM YETKİYİ NASIL KALDIRIRIM?







Öncelikle bu adrese girerek: https://security.google.com/settings/security/permissions?pli=1 Google hesabınıza hangi uygulamalara tam yetki verdiğinize bakın. Pokemon Go Release'i görüyorsanız üzerine tıklayın. Daha sonra 'Kaldır' ibaresine dokunun. Böylece Google hesabınıza Pokemon Go için yetkiyi kaldırmış oluyorsunuz.