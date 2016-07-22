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pokemon go için fetva yayınlandı

POKEMON GO İÇİN FETVA YAYINLANDI

Pokemon GO'nun İslami değerlere aykırı olduğunu belirten bir fetva yayınlandı. Suudi Arabistan 15 yıl önce oyunun ilham kaynağı olan çizgi film için de benzer bir fetva yayınlamıştı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 11:12
Puan Ver : Pokemon Go İçin Fetva Yayınlandı(8/10)9


Son haftalarda neredeyse dünyanın her noktasında bir çılgınlığa dönüşen mobil oyun Pokemon GO için fetva yayınlandı.



Suudi Arabistan'daki Dini Alimler Konseyi Genel Sekreteri, konseyin söz konusu oyun için verdiği fetvayı duyurdu. Kararda 15 yıl önce oyuna ilham kaynağı olan çizgi film Pokemon'a karşı verilen fetva güncelledi.



Başka bir deyişle konsey Pokemon için olduğu gibi Pokemon GO'yu yasaklayan bir fetva yayınladı.



Dini Alimler Konseyi 2001 yılında, çizgi filmin dini ilkelere aykırı olduğunu belirten bir fetva yayınlamıştı.








Etiketler: Pokemon  Go  İçin  Fetva  Yayınlandı    haber

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