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pokemon go için buddy sistemi geliyor

POKEMON GO İÇİN BUDDY SİSTEMİ GELİYOR

Hızla artan popülaritesini hızla kaybetme riski taşıyan Pokemon Go için yapımcıları yeni cazibe noktaları oluşturmaya çalışıyor.

Tarih : 06 Eylül 2016, 13:12
Puan Ver : Pokemon Go İçin Buddy Sistemi Geliyor(9/10)6


Hızla artan popülaritesini hızla kaybetme riski taşıyan Pokemon Go için yapımcıları yeni cazibe noktaları oluşturmaya çalışıyor.



Son bir ayda 10 milyon aktif kullanıcı kaybeden oyunda yapımcılar oyuna devam edenleri oyuna bağlamak için yeni güncellemeler hazırlıyor. Bunlardan biri de Buddy sistemi.



Yeni Buddy sistemi hakkında fazla detay açığa çıkmış değil ancak oyuncular en sevdikleri Pokemon karakterlerini kendilerine Buddy olarak belirleyebilecekler. Bu Buddy'ler, yeni Pokemon ararken veya yakalanan Pokemon'ları eğitirken kullanıcıya yardımcı olacak. Elbette Buddy Pokemon'lar ne kadar yetenekli olursa, kullanıcıya yardımı da o kadar büyük olacak. Dolayısıyla oyuncular için şimdi de doğru Buddy'yi seçmek ve eğitmek gibi bir heyecan ortaya çıkmış olacak.



Pokemon Go'daki Buddy sisteminin önümüzdeki haftalarda yayına girmesi bekleniyor zira oyun her geçen gün oyuncu kaybetmeye devam ediyor. Yapımcının oyuncuları yeniden oyuna bağlayacak güncellemeleri hızla yayına alacağı düşünülüyor.



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Etiketler: Pokemon  Go  İçin  Buddy  Sistemi  Geliyor    haber

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