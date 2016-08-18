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pokemon go hilecilerine kötü haber!

POKEMON GO HİLECİLERİNE KÖTÜ HABER!

Pokemon GO oyunuyla birlikte ortaya çıkan çok sayıda hile, bazı oyuncuların dikkatini çekmeye başlamıştı. Ancak oyunun yapımcısı olaya müdahale etti.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:14
Puan Ver : Pokemon Go Hilecilerine Kötü Haber!(0/10)


Pokemon GO oyunuyla birlikte ortaya çıkan çok sayıda hile, bazı oyuncuların dikkatini çekmeye başlamıştı. Ancak oyunun yapımcısı olaya müdahale etti.



 



Niantic, Pokemon GO hilecilerine kötü haberi verdi. Bundan böyle oyunu hile ile oynayan kullanıcılar, oyundan tamamen uzaklaştırılacak. Hile kullandığı tespit edilen kullanıcıların hesaplarına tekrar erişmesi mümkün olamayacak.



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Niantic, yaptığı açıklamada, konum bilgilerini çeşitli emülatörler ile değiştiren, arka planda üçüncü parti yazılımlar kullanan oyunculara ait hesapların kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu. Yani internet ortamında “GPS Hack” olarak bilinen yazılımlar başta olmak üzere, siz oyunda değilken sizin yerinize oyunu oynayan “bot” türü yazılımlar ve her türlü üçüncü parti yazılım artık yasak. Eğer bu tarz yazılımlar kullandığınız tespit edilirse, hesabınızı tamamen kaybedebilirsiniz.



Temmuz ayının başından itibaren tüm dünyada hızla yayılan Pokemon GO çılgınlığı, kullanıcıları sürekli olarak yürümeye teşvik ediyor. Oyun içerisinde başarılı olmanın neredeyse tek kuralı daha fazla yürümek. Bu sayede yeni karakterler bulunabiliyor ve oyun içerisindeki yumurtalar açılıyor. Zaten ortalama yürüme hızının aşıldığı durumlarda da oyun bunu anlıyor ve ilerlemeyi durduruyordu. Şimdi ise hile kullananlar için işler çok daha zorlaştı.



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Etiketler: Pokemon  Go  Hilecilerine  Kötü  Haber    haber

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