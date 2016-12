The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan oyunun çok ilgi göreceğini tahmin etmiştik ama bu kadarını değil. Pokemon Go, bulunduğunuz bölgede GPS aracılığıyla Pokemon yakalamaya çalıştığınız ve yakaladığınızı canavarları uygulamanın bulunduğu diğer telefonlara bağlanarak birbiriyle dövüştürmenize, takas etmenize ve iletişim kurmanıza izin veren ücretsiz bir oyun. Bu ayın sonlarında çıkması beklenen oyunun Android APK'larını indiren kullanıcılar daha ilk günden bu yoğunluğa hazır olmayan server'ların kilitlenmesine ve gençlerin GPS tarafından Pokemon'ların toplanma portallarına benzetilen cami bahçeleri ve su kenarlarına toplanmalarına neden oldu.







Bazı istenmeyen vakalar da olmadı değil, Meksika'da bir çocuğun Pokemon kovalarken köprüden aşağı düşüp öldüğü söylenmekte.







Oyun şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da satışa çıktı ve Temmuz ayının sonuna doğru da dünyanın geri kalanında piyasaya çıkması bekleniyor, Android kullanıyorsanız gerekli APK'ları indirip, riskleri de göze alarak şimdiden oynamaya da başlayabilirsiniz.







Bakalım bu işin ucu nereye kadar varacak zira şimdiden dağda bayırda Pokemon arayan oyuncular söz konusu.