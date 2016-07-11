O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pokemon go daha çıkmadan olay yarattı

POKEMON GO DAHA ÇIKMADAN OLAY YARATTI

The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan oyunun çok ilgi göreceğini tahmin etmiştik ama bu kadarını değil.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 10:30
Puan Ver : Pokemon Go Daha Çıkmadan Olay Yarattı(9/10)10


The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan oyunun çok ilgi göreceğini tahmin etmiştik ama bu kadarını değil. Pokemon Go, bulunduğunuz bölgede GPS aracılığıyla Pokemon yakalamaya çalıştığınız ve yakaladığınızı canavarları uygulamanın bulunduğu diğer telefonlara bağlanarak birbiriyle dövüştürmenize, takas etmenize ve iletişim kurmanıza izin veren ücretsiz bir oyun. Bu ayın sonlarında çıkması beklenen oyunun Android APK'larını indiren kullanıcılar daha ilk günden bu yoğunluğa hazır olmayan server'ların kilitlenmesine ve gençlerin GPS tarafından Pokemon'ların toplanma portallarına benzetilen cami bahçeleri ve su kenarlarına toplanmalarına neden oldu.



The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan oyunun çok ilgi göreceğini tahmin etmiştik ama bu kadarını değil.



Pokemon Go, bulunduğunuz bölgede GPS aracılığıyla Pokemon yakalamaya çalıştığınız ve yakaladığınızı canavarları uygulamanın bulunduğu diğer telefonlara bağlanarak birbiriyle dövüştürmenize, takas etmenize ve iletişim kurmanıza izin veren ücretsiz bir oyun. Bu ayın sonlarında çıkması beklenen oyunun Android APK'larını indiren kullanıcılar daha ilk günden bu yoğunluğa hazır olmayan server'ların kilitlenmesine ve gençlerin GPS tarafından Pokemon'ların toplanma portallarına benzetilen cami bahçeleri ve su kenarlarına toplanmalarına neden oldu.



Bazı istenmeyen vakalar da olmadı değil, Meksika'da bir çocuğun Pokemon kovalarken köprüden aşağı düşüp öldüğü söylenmekte.



Oyun şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da satışa çıktı ve Temmuz ayının sonuna doğru da dünyanın geri kalanında piyasaya çıkması bekleniyor, Android kullanıyorsanız gerekli APK'ları indirip, riskleri de göze alarak şimdiden oynamaya da başlayabilirsiniz.



Bakalım bu işin ucu nereye kadar varacak zira şimdiden dağda bayırda Pokemon arayan oyuncular söz konusu.








Etiketler: Pokemon  Go  Daha  Çıkmadan  Olay  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER